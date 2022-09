Il comico Bruno Arena del duo dei Fichi d’India è morto all’età di 65 anni. La notizia è giunta via social con un tweet dell’amico Paolo Belli. Con Max Cavallari era diventato celebre grazie alle loro gag. Nel 2013 il comico era stato colto da un grave aneurisma cerebrale nel corso della registrazione di una puntata di Zelig. Da allora la ripresa era stata molto lenta e mai definitiva.

E’ morto Bruno Arena: aveva 65 anni

Bruno Arena per via della malattia che lo aveva colto aveva trascorso molti mesi in ospedale e successivamente in una clinica di riabilitazione ma era riuscito a recuperare faticosamente le sue funzionalità. L’ictus aveva lasciato i segni del suo passaggio.

Lo scorso inverno, come ricorda RaiNews, con l’amico fraterno e collega Max Cavallari, Bruno Arena aveva postato una foto insieme su Facebook in cui il 65enne scomparso era su una sedia a rotelle. Nonostante la forzata lontananza dalle scene, Arena e Cavallari erano sempre rimasti uniti.

Bruno Arena aveva iniziato la sua carriera di comico nei panni di animatore turistico. Poi il fortunato incontro con Max Cavallari nel 1988 con il quale fondò il duo I Fichi d’India. Il vero successo arrivò dieci anni dopo grazie a Radio Deejay con Marco Baldini prima e poi con La sai l’ultima su Canale 5, fino alla vera e propria consacrazione con Zelig e Colorado.