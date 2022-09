Wilma Goich al Grande Fratello Vip 7 ha dimostrato di essere “croccantella” al punto giusto. La cantante è perfettamente in linea con le aspettative del programma (anzi, le ha superate!) e partecipa con entusiasmo. Ben prima di sparare a zero contro Sara Manfuso, ha detto la sua anche su Elettra Lamborghini, sorella minore di Ginevra.

Mentre i vipponi si interrogavano ancora sul motivo della lite tra Elettra e Ginevra, la nostra Wilma ha espresso il suo preciso punto di vista sulla regina del twerking, svelando di non apprezzarla ancor prima di entrare al Grande Fratello Vip:

Ginevra è rifiutata dalla sorella? Allora ti posso dire perché la sorella non la vuole? Dato che a me la sorella non mi piace molto, intanto… ma non mi piaceva già prima di lei. – riporta blogtivvu.com – Io non ho fatto nomi, lei potrebbe averne 20 di sorelle.

Ti dico una cosa, la sorella ha fatto una cosa, si è… (minando il twerking, ndr) perché è una insicurezza quella, e allora… io l’ho vista in televisione, una cosa obbrobriosa, una cosa terrificante.