Perché Elettra e Ginevra Lamborghini hanno litigato? Nel corso dell’ultima puntata in diretta del Grande Fratello Vip 7, si è nuovamente parlato dell’argomento e la regina del twerking ha “risposto” alla sorella maggiore.

Dapprima Elettra ha condiviso sulle storie di Instagram la canzone di Fabri Fibra “Mal di stomaco” ma poi l’ha cancellata quasi subito. Successivamente ha cliccato “like” ad un post Twitter: “Secondo me Elettra per avercela così con la sorella è perché qualcosa avrà fatto”.

Ginevra, dopo esserne venuta a conoscenza, ha chiesto ad Elettra di potersi confrontare con lei per parlarne insieme.

Ieri, Giovanni Ciacci ha parlato della lite, svelando i presunti motivi dei loro malumori:

Lei ha una sorella di cui parlano tutti. La sorella è potente, la famiglia è potente, è una bestia… è forte. – riporta blogtivvu.com – Lei deve trovare la sua strada. E’ una famiglia importante, hanno un nome pazzesco. Lei è talmente forte che se ne frega del nome ma lo subisce.

Lei non è rifiutata dalla famiglia ma dalla sorella. Secondo me è successo qualcosa che noi non sappiamo che non c’entra niente la famiglia. E’ qualcosa di case discografiche. Dai retta a zia, vedrete… E’ successo così, lei è diventata famosa in tutto mondo, si è sposata molto bene grazie anche al nome.

Lei (Ginevra, ndr) che è stato il suo sogno quello di cantare, deve aver fatto un passo falso a livello di management. – si legge su blogtivvu.com – Secondo me è successo qualcosa. Perché se tu hai una sorella famosissima no? Poi vai a prendere il management che ha litigato con tua sorella che è stata licenziata, ho paura che poi ci sarà stata qualche incomprensione perché sai bene cosa fanno le case discografiche, da lì è nato tutto.