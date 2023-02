Per quale motivo Wax di Amici 22 ha una cicatrice in faccia? Sono in tanti coloro che si pongono questa domanda fin dalle prime battute del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi.

Perché Wax di Amici 22 ha una cicatrice in faccia? Ecco il motivo

A quanto pare, il cantante di Amici 22 si farebbe da solo quella cicatrice sulla faccia e, a volte, proprio per questo motivo, sembrerebbe proprio un taglio fresco di giornata che testimonia una ferita presente nella sua anima decisamente tormentata.

La domanda è rimbalzata anche sui social ma, al momento, non c’è una risposta ufficiale che possa confermare il perché di questa singolare scelta.

Ma qualcuno mi dice se Wax in faccia ha un tatuaggio o una cicatrice perenne? Non lo capisco. #amici22 — I didn’t say it back. You don’t have to. 🌕 (@uresogoldennnnn) October 30, 2022

Comunque siamo arrivati a gennaio e ancora devo capire se wax in faccia ha una cicatrice, una ferita che non si rimargina o un tatuaggio.

Il dubbio mi devasta ahah #amici22 — Sara 🍀💚🌊 (@sara13100613) January 24, 2023

un tatuaggio una cicatrice un taglio che si infligge (???) cosa sarà mai quella roba che ha wax sulla guancia da inizio programma questo è il dilemma #amici22 — mic (@aIchemica) November 20, 2022