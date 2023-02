Amici 22 gossip, Wax e Angelina: spunta una lettera, ecco come stanno le cose

Ad Amici 22 è ufficialmente esplode il gossip. Stando a quanto emerso dalle anticipazioni dell’ultima registrazione odierna e svelate dall’affidabile pagina Twitter di Amici News, protagonisti del gossip sono stati Wax ed Angelina: cosa c’è davvero tra i due allievi della Scuola di Maria De Filippi?

Amici 22, esplode il gossip!

Nel corso della registrazione di Amici 22, si è parlato della situazione sentimentale di Angelina e di quello che sta succedendo con Wax. “In studio viene fatto presente che Angelina è fidanzata e che per Wax prova solo un bene di amicizia”, ha svelato Amici News.

Ad aggiungere ulteriore pepe al gossip è stato SuperGuidaTv che sempre grazie alle anticipazioni di Amici News ha fatto sapere che anche Wax si è detto fidanzato. E quando Maria De Filippi ha chiesto con chi, lui avrebbe risposto: “con il Matteo introspettivo”.

Ma non è tutto: nel corso del programma sarebbe spuntata una lettera. “Angelina ha scritto una lettera per Wax che peró non è stata letta”, ha aggiunto il profilo social.

Angelina ha scritto una lettera per Wax che peró non è stata letta. — AMICI NEWS (@amicii_news) February 1, 2023

Ad essere infranti, dopo le parole di Angelina, anche i sogni di Samu.

Ma il gossip ad Amici 22 non si ferma qui, in quanto le talpe di Amici News avrebbero notato “avvicinamenti e lunghi discorsi” anche tra Cricca e Isobel. “Pare ci sia del tenero”, si legge sul portale televisivo.