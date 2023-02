Amici 22, anticipazioni registrazione dell’1 febbraio. La nuova puntata che vedremo in onda domenica 5, si aprirà come di consueto con numerose novità e ospiti: andiamo a scoprire cosa è accaduto per merito degli spoiler di Gossip tv.

Amici 22, anticipazioni 1 febbraio: l’esito della sfida di Samu

Samu vince la sfida;

La prova TIM è stata vinta da Maddalena;

Mattia e Aaron assenti in puntata;

L’ospite è Bresh;

La gara canto è stata giudicata da Baby K, Francesco Sarcina e Beppe Vessicchio.

Ecco la classifica:

NIVEO CRICCA ANGELINA NDG PICCOLO G FEDERICA JORE WAX

Megan passa a Emanuel Lo.

E’ stato Emanuel, dopo il compito di Megan, a chiedere a Raimondo di farla passare nei suoi allievi.

Maddalena non ha fatto il compito, Samu invece sì ma non è passato al serale (Emanuel Lo gli aveva promesso la maglia al raggiungimento della sufficienza, cosa che non è avvenuta).

Gara ballo giudicata da Rossella Brescia, ecco la classifica:

MADDALENA ALESSIO GIANMARCO SAMU PAKY BENEDETTA MEGAN

Grande discussione per il compito di Cricca che, alla fine, non è stato fatto.

Gara con premio partecipazione ad un Festival in Sardegna: per il ballo vince Alessio per il canto ha vinto Angelina.

Angelina aveva paura di essere giudicata in quanto Vessicchio conosceva suo padre e lei pensava che avesse vinto solo per questo motivo.

Prova Oreo vinta da Gianmarco.

Maria De Filippi parla del noce moscata gate di Capodanno

Maria De Filippi ha messo un punto di fine sul Capodanno gate e sulla situazione di Wax, dicendogli che lo ha “trattato male” solamente per il suo bene. Alla termine ha cantato il suo inedito.

Gossip e News sulla registrazione di Amici 22

Bresh ha detto a Wax che si vedranno appena terminato Amici 22 perché hanno un produttore in comune.

C’è stata una discussione tra Cricca, Lorella Cuccarini e Arisa.

Angelina ha sottolineato di essere fidanzata e quella con Wax è solamente una amicizia.