Il Capodanno di Amici 22 si fa ancora sentire, così come il “noce moscata gate” che si ripresenta a distanza di giorni. Nel corso del daytime Maria De Filippi è dovuta intervenire in prima persona per sedare gli animi.

Caos ad Amici 22 dopo il noce moscata gate: tutti contro Wax

Secondo Gianmarco, nella casetta non si respirerebbe più la stessa aria serena dopo il “fattaccio” accaduto a Capodanno: “Non ho visto momenti di tensione, ma qualcuno credo abbia in automatico una chiusura. Eravamo più amici. L’ho visto appena siamo tornati a stare tutti insieme.”, ha dichiarato il ballerino.

Maria De Filippi è intervenuta cercando di tranquillizzare gli allievi di Amici 22 ma Aaron ha accusato i colleghi:

Penso che in generale sia questione di persone con un carattere importante… prima in cucina c’eravamo noi che cercavamo di accogliere tutti. Adesso possono prendere la cucina Wax, Samu, fanno le cose loro per loro.

“È successo qualcosa, si capisce che è successo qualcosa, si sente che non c’è più quel clima e quelle persone che lo avevano creato soffrono che quel clima non ci sia più” ha aggiunto Cricca.

Wax, sentendosi chiamato in causa in prima persona, ha chiesto un confronto con gli altri.

Gianmarco è intervenuto nuovamente:

Tu sei parac**o. Dici un sacco di ca***te e non ho voglia di farmi prendere per il c**o. Per questo non si realizza mai una conversazione.

“Lui ha un modo di gestire i suoi momenti down che coinvolgono tutta la casa, secondo me… nei tuoi momenti è molto caos”, ha aggiunto Niveo.

Poi la stoccata di Mattia:

Wax credo che tu voglia sempre stare al centro dell’attenzione e a volte non rendendotene conto non dai spazio alle persone. Cerchi di essere gentile con tutti ma in maniera molto finta.

Il malessere di NDG

Anche NDG si trova in forte crisi. Dopo il fattaccio di Capodanno ha visto Tommy Dali uscire dalla scuola e non riesce a reagire.

Per questo motivo, Gianmarco ha scatenato le critiche del web dopo le sue parole:

Dato che era chiaro a tutti che tu stavi molto dietro a Tommy e il fatto che Tommy sia andato via ha avuto un lato positivo. Almeno io ho visto la cosa da un punto di vista ‘bello’. Sì perché mi sono detto ‘speriamo che adesso NDG possa sbocciare e uscire fuori per quello che è da solo.

Nel frattempo Aaron si è chiarito con Maddalena:

Sai cosa pensavo di te? Che eri la ragazzina bella ma che non balla. Quella viziata che cerca le strategie. Non dovresti secondo me avere degli atteggiamenti preponderanti sugli altri.

Poi il nuovo attacco a Wax:

Stai sempre attaccata a Wax, lo vedo come un modo per sentirti meglio, per completarti.