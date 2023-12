Vittorio Menozzi si è rifiutato di baciare Greta Rossetti. Successivamente il modello del Grande Fratello ha svelato al resto degli amici in Casa per quale motivo non ha voluto avvicinarsi alla sua coinquilina.

Greta, dopo il rifiuto di Vittorio, ha chiesto cosa avrebbe fatto se non ci fosse stato Mirko nella sua vita. Il modello del Grande Fratello, così come riportano i colleghi di Biccy, è stato molto chiaro:

Non sono fatto così. Non bacerei una donna la prima volta che ci esco. Se sono mai stato con una donna la prima notte? Un po’ di anni fa. Io però non sono fatto così. Ho 23 anni, ma sono cambiato.

Quanto tempo devo frequentare una donna prima di baciarla? Non lo so. Dipende, non è che c’è sempre una regola. Non sento la necessità di fare qualcosa subito.