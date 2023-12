Momenti di noia nella Casa del Grande Fratello. Greta Rossetti, durante un momento di ilarità con Vittorio Menozzi, Marco Maddaloni e Monia La Ferrera, ha chiesto al modello un bacio con la lingua.

“Dammi un bacio con la lingua”, la richiesta di Greta a Vittorio

Vittorio si è rifiutato di baciare Greta, seppure per scherzo, anche per rispetto all’amicizia che lo lega a Mirko. Ed infatti proprio la Rossetti non ha assolutamente dimenticato il suo ex.

ahahaahha Greta propone un bacio con la lingua a Vittorio..Vittorio dice di no e Maddaloni gli dice: “Fai finta che Mirko non c’è” . Allora Madda: “Monia vieni qua e dai un bacio a Vittorio con la lingua”…Ma poverinoooo #grandefratello pic.twitter.com/ptvijXYVWu — cindyhammer957 (@cindyhammer957) December 14, 2023



Vittorio è veramente un ragazzo delizioso ma sui social viene persino criticato perché non prende l’iniziativa con una persona praticamente impegnata.

Proprio Greta ha svelato di pensare ancora a Mirko:

Vogliono fare di tutto per togliermi Mirko, io Mirko ce l’ho qua (in testa). E il bacio con la lingua lo voglio dare a lui.