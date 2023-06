La coppia formata da Vittoria e Daniele è protagonista della nuova edizione di Temptation Island 2023. I due, insieme da quattro anni, non riescono a trovare un accordo in merito ad un progetto di vita importante: un figlio. A scrivere al programma è stato proprio Daniele, lamentando di sentirsi sotto pressione da parte della sua fidanzata.

Vittoria e Daniele, Temptation Island 2023: chi sono?

Le liti tra Vittoria e Daniele riguarderebbero in modo particolare la volontà della donna di allargare la famiglia, sebbene il fidanzato non sia così propenso. Anche nel video di presentazione di Temptation Island i due hanno avuto da ridire sulla questione. A prendere per prima la parola è stata la fidanzata:

Ciao sono Vittoria, vengo da Roma, ho 32 anni. Io e Daniele stiamo insieme da 4 anni e abbiamo iniziato a convivere sin da subito.

Ma a scrivere alla trasmissione di Canale 5 è stato Daniele:

Ho deciso io di scrivere al programma perché Vittoria mi sta pressando da circa un anno per avere un figlio ma per me ora non ci sono i presupposti perché litighiamo davvero troppo.

Ma quando lei ha tentato di negare, lui ha vuotato il sacco:

Tu hai detto o a novembre o ti lascio, non vuol dire che mi pressi?

A quanto pare Vittoria, dopo aver aspettato per due anni, dovrà ancora attendere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationislandita)