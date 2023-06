Altra coppia protagonista di Temptation Island 2023 e destinata a fare molto discutere è quella formata da Alessia e Davide. Fidanzati da 11 anni, per due lei avrebbe tradito il compagno con un altro uomo più grande. Sebbene lui ne fosse stato consapevole per gran parte del tempo, ha deciso di restare in silenzio, ma adesso vuole capire se riuscirà mai a perdonare la compagna.

Alessia e Davide, Temptation Island 2023: chi sono?

Per Alessia e Davide, la partecipazione a Temptation Island 2023 sarà fondamentale: da una parte la donna intende capire se possono continuare a stare insieme o se devono definitivamente mettere un punto alla loro lunga storia. E Davide avrà il difficile compito di comprendere se il perdono sia fattibile o meno.

Nel video di presentazione, la prima a prendere la parola è stata Alessia, colei che ha scritto al programma di Canale 5:

Sono Alessia ho 32 anni e sono fidanzata con Davide da 11 anni, scrivo io a Temptation Island perché dopo aver avuto una relazione con una persona per circa due anni, molto più grande di me. A giugno dell’anno scorso Davide mi ha scoperto, io in quest’anno ho fatto di tutto per riconquistarlo, ma credo di non esserci riuscita, quindi attualmente voglio capire se possiamo continuare a rimanere insieme oppure ci dobbiamo definitivamente allontanare.

Ad intervenire è stato anche il ragazzo che ha confidato:

Ho tenuto nascosto ad Alessia che sapevo questa storia per un anno e mezzo, decido di partecipare al programma perché voglio capire se riesco a perdonare Alessia e soprattutto a dimenticare quello che mi è stato fatto, perché quando la guardo negli occhi c’è sempre una persona che ti ha tradito.

