E’ oltremodo prematuro parlare sin da ora di vincitore del Grande Fratello Vip 7, ma quando di mezzo ci sono i pronostici potrebbe essere utile ed interessante scoprire qual è il sentiment degli scommettitori in queste prime settimane di reality. Sono bastati pochi giorni di diretta per permettere agli appassionati del GF Vip di potersi fare un’idea sul cast di questa settima edizione. Chi potrebbe spuntarla secondo i pronostici?

Vincitore Grande Fratello Vip 7: primi pronostici

Il Grande Fratello Vip potrebbe vedere il suo vincitore solo nei prossimi mesi. Se gli ascolti dovessero premiare il reality, quasi sicuramente conosceremo il trionfatore solo nel nuovo anno, ma già da ora potremo scoprire il preferito dei telespettatori con l’esito del primo televoto che è stato aperto dopo le ultime nomination.

A scendere in campo sono stati però anche i betting analyst i quali danno per candidata alla vittoria finale Carolina Marconi, il cui trionfo è dato a 3 su Stanleybet.it e a 3,40 su Planetwin365. A seguire la venezuelana, seppur a distanza, ci pensa la sorella di Elettra, Ginevra Lamborghini, in questi giorni al centro dell’attenzione proprio per il rapporto con la cantante. Per lei la quota della vittoria oscilla tra 4,50 e 5; alle sue spalle troviamo Gi­ovanni Ciacci, propo­sto tra 6 e 7,50.

Conquista terreno l’ex tronista Luca Salatino in quota tra 7 e 8,50, con George Ciupilan offerto invece da 8 a 10, davanti ad An­tonella Fiordelisi che vede la vittoria tra 8,50 e 10. L’ex di Belen Rodriguez, Antonio Spinalbese, è visto a 12, mentre per l’ex pallanuotis­ta Amaurys Perez la quota oscilla tra 12 a 13.

Non sono però da sottovalutare gli outsider: Pamela Prati è data vi­ncente tra 20 e 21, Cristina Quaran­ta è offerta vincente da 30 a 31, Charlie Gnocchi invece fra 30 e 34, mentre è alta Wilma Goich, tra 50 e 51. I colpi di scena al GF Vip però, non mancano mai!