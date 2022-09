Grande Fratello Vip 7, nominati terza puntata: si vota per il preferito

Nella prima serata di ieri, 26 settembre 2022, è andata in onda la terza puntata del reality Grande Fratello Vip 7. Tanta la carne al fuoco e che ha visto protagonisti del nuovo appuntamento diversi Vipponi. Dopo le varie parentesi dedicate nel corso della serata (tra cui un nuovo focus su Ginevra Lamborghini e sul dolore per la lontananza della sorella Elettra), non sono mancate le nomination.

Grande Fratello Vip 7, terza puntata: le nomination

Le nuove nomination che hanno coinvolto tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 7, sono servite per mandare al televoto coloro che saranno candidati ad essere il preferito. Il più votato, dunque, sarà immune nella puntata successiva. Ovviamente i concorrenti non sono stati messi al corrente di questo.

In merito alle nomination delle donne della Casa, ecco come hanno votato:

Cristina Quaranta ha nominato Antonella Fiordelisi

Sara Manfuso ha nominato Nikita

Pamela Prati ha nominato Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi ha nominato Nikita

Ginevra Lamborghini ha nominato Sofia Giaele De Donà

Elenoire Ferruzzi ha nominato Gegia

Sofia Giaele ha nominato Antonella Fiordelisi

Wilma Goich ha nominato Antonella Fiordelisi

Carolina Marcone ha nominato Sofia Giaele De Donà

Nikita ha nominato Sara Manfuso

Gegia ha nominato Antonella Fiordelisi

Ed ora quelle degli uomini Vipponi:

Giovanni Ciacci ha nominato Marco Bellavia

George Ciupilan ha nominato Marco Bellavia

Daniele Dal Moro ha nominato Marco Bellavia

Antonino Spinalbese ha nominato Edoardo Donnamaria

Attilio Romita ha nominato Luca Salatino

Edoardo Donnamaria ha nominato Marco Bellavia

Luca Salatino ha nominato Edoardo Donnamaria

Amaurys Perez ha nominato Marco Bellavia

Marco Bellavia ha nominato Daniele Dal Moro

Charlie Gnocchi ha nominato Daniele Dal Moro

Ad essere nominati sono stati quindi Nikita, Giaele, Antonella, Marco, Daniele ed Edoardo. Il televoto sarà aperto per la scelta del preferito.