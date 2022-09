Dopo il blocco del Grande Fratello Vip dedicato a Ginevra Lamborghini arriva la “risposta” di Elettra. La regina del twerking ha postato la canzone di Fabri Fibra dal titolo “Mal di stomaco”, evidenziando una frase di preciso.

“Non mi passa il mal di stomaco certi fatti mi danno il vomito” canta la parte della canzone che Elettra Lamborghini ha voluto condividere su Instagram. Successivamente la storia è sparita ma, ormai, era troppo tardi.

Elettra ha messo “mi piace” anche ad un tweet:

Interpellata in diretta, Ginevra ha chiesto alla sorella un confronto (fuori o dentro la Casa del GF Vip): arriverà?

Ieri Ginevra ha festeggiato il suo 30esimo compleanno nella Casa del Grande Fratello Vip ed ha ricevuto il messaggio di papà Tonino.

Successivamente Ginevra si è scontrata con Giaele che ha parlato proprio del litigio con Elettra:

Allora io con Ginevra ne ho parlato sono entrata con i pregiudizi, ho ricevuto una chiamata con una amica in comune che ho con Elettra e mi sono state dette delle cose non belle su Ginevra. Mi è stato detto di starle lontana, quando sono entrata avevo una sorta di barriera, però ho deciso di andarle a parlare. Non l’ho fatto con cattive intenzioni.

Ginevra ha immediatamente replicato:

Hai sparato del veleno che non me l’aspettavo. Ci sono rimasta male per voi due (Sara e Elenoire, ndr). Io sono un po’ esibizionista non lo nego, mi piace il mio corpo non lo nascondo e mi piace anche molto scherzare, chi ha capito questo ha capito tutto.