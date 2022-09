Nella Casa del Grande Fratello Vip 7, l’atteggiamento di Sara Manfuso sta dividendo i vipponi. La giornalista, entrata nella Casa con la sua ottima dialettica, si occupa di gossip e pettegolezzi, scatenando discussioni da snocciolare durante le puntate in diretta.

“Sara Manfuso è cattiva”, parla Wilma Goich dopo la diretta del Grande Fratello Vip

Dopo la diretta di ieri sera, Wilma Goich si è intrattenuta con Pamela Prati, svelando cosa pensa di Sara Manfuso: “Mi stanno sulle palle due persone qui. Una è Sara perché è proprio cattiva. Dice “ma come, dicono di me…”, ma come dicono di te? Le dici le cose. Ma stiamo scherzando? Ma mi hai preso per scema. Io devo credere a te che dici che non è vero? Ma io guardo e vedo…”.

Ieri sera anche Soraia Allam Ceruti si è scagliata contro Sara (che, ovviamente, ha negato ogni cosa) accusandola di falsità nei confronti di Elenoire Ferruzzi.

La scheda

Dopo una laurea in storia e filosofia Sara Manfuso si specializza in temi sociali e politici che l’hanno resa opinionista su temi di attualità in diversi salotti televisivi.

Sposata dal 2020, ha una figlia di nove anni con il suo ex compagno.

Oggi è impegnata come Presidente dell’Associazione #iocosì, nella difesa dei diritti delle donne.