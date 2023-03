L’esperienza di Luca Salatino al GF Vip è stata breve ma intensa. L’ex Vippone (e prima ancora ex tronista di Uomini e Donne), non ha neppure tentato di concorrere per la finale del reality, decidendo di ritirarsi prima e tornare dalla sua Soraia. Eppure si è fatto un’idea su chi potrebbe essere il vincitore, ad ormai un mese dalla fine della settima edizione.

Vincitore GF Vip: chi potrebbe essere secondo Luca Salatino

La finale del GF Vip si avvicina sempre di più e Luca Salatino, in una recente intervista a TvperTutti.it ha fatto le sue personali valutazioni sul possibile vincitore. In merito a chi meriterebbe di vincere il reality ha replicato:

Penso, secondo me, Tavassi… una persona che è diretta, ci sa fare, è uno che fa ridere e scherza. Penso, a questo punto, che possa essere lui. Chi lo meriterebbe? Lo meritavo io, ma ormai è andata così…

Non è tutto, poiché l’ex Vippone ha anche commentato i percorsi di altre due concorrenti molto valide, ovvero Nikita Pelizon e Oriana Marzoli: