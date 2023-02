Shari è una delle cantanti emergenti di questo Festival di Sanremo 2023. Ma qual è il suo vero nome e cosa c’entra davvero Salmo con la sua partecipazione alla kermesse? Iniziamo dal primo quesito: il suo vero nome è Shari Noioso, classe 2022.

Shari, vero nome e rapporto con Salmo

Al Festival di Sanremo 2022, Shari porterà la canzone “Egoista”, brano che racconta di quanto a volte nella vita si corra il rischio di essere egoisti in amore pur di non restare soli. La canzone è prodotta insieme a Salmo, che da qualche tempo segue il suo progetto musicale. E sempre Salmo sarà con lei sul palco dell’Ariston in occasione della serata dei duetti.

La collaborazione tra Shari e Salmo ha anche acceso il gossip rispetto a un loro possibile flirt. Tutto sarebbe nato da una serie di Instagram Stories del rapper insieme ad una misteriosa ragazza, poco prima di Capodanno. Secondo i più attenti però, la ragazza in questione sarebbe stata proprio la giovane cantante.

I due artisti non hanno mai confermato né smentito una loro presunta frequentazione, ma di sicuro il rapporto di lavoro va a gonfie vele. Shari fa infatti parte del roster dell’etichetta fondata da Salmo, la Lebonski 360°.

Per la serata dei duetti, Shari e Salmo porteranno all’Ariston un medley di Zucchero. A La Stampa ha dichiarato: