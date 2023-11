Qual è la verità sulla presunta ‘rissa’ a Ballando con le Stelle? Esiste davvero un video che mostra quanto accaduto nella sala delle stelle, durante la quarta puntata, tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica? Scopriamo cosa ha detto in merito Milly Carlucci e quali sono le versioni dei due concorrenti.

In collegamento con La vita in diretta, Milly Carlucci ha smentito ancora una volta le voci circolanti fino a questo momento rispetto alla presunta rissa (sfiorata) a Ballando con le Stelle, tra Mammucari e Caprarica:

In precedenza, in un video social, la padrona di casa di Ballando aveva spiegato ciò che era accaduto, spiegando:

Ma si è chiuso davvero?

Intervistato da DavideMaggio.it – che ha lancioato l’indiscrezione sulla sfiorata rissa – Caprarica ha spiegato:

Il giornalista avrebbe persino pensato di abbandonare il programma, salvo poi fare un passo indietro:

Per me questa storia è finita. Per me non ci sono più storie con questo concorrente, per me la storia finisce qui. Poi, siccome sono una persona civile, se si rende conto di aver esagerato… Il punto cruciale è il rispetto, è quello che esigo. Io continuerò con la trasmissione finché la trasmissione garantirà questo rispetto. Se non lo garantisce più è ovvio, su questo sono stato chiarissimo con i responsabili della trasmissione che peraltro conosco e sono delle persone che hanno fatto del rispetto la loro cifra.