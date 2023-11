Una rissa nel dietro le quinte di Ballando con le Stelle tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica? Secondo il blog DavideMaggio.it, sarebbe accaduto durante la quarta puntata del talent ballerino di Rai1, dopo le parole dell’ex volto de Le Iene rivolte al giornalista. Un retroscena che ha gettato nuove ombre sul programma, se non altro per i toni accesi e come sempre poco graditi alla padrona di casa Milly Carlucci.

Rissa tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica? La verità di Milly Carlucci

Proprio quest’ultima ha deciso di intervenire svelando come sarebbero davvero andare le cose e smentendo la presunta rissa tra i due concorrenti del suo programma. Per farlo ha scelto la sua modalità preferita, ovvero un filmato poi postato sui profili social di Ballando, in cui smentisce lo scontro quasi fisico tra Mammucari e Caprarica:

Carissimi amici buongiorno! Grazie perché tutti ci seguite con immenso interesse, con grande passione e questo veramente ci compensa di tutti gli sforzi che noi facciamo. Sono apparsi dei titoli che dicono “rissa dietro Ballando con le Stelle“. E’ chiaro, lo so molto bene, che i titoli, da quando esiste la comunicazione, sono sempre fatti per colpire la fantasia. Però ristabiliamo la realtà dei fatti perché dietro a una parola come rissa c’è un comportamento che, ovviamente se fosse vero, non potrebbe essere condiviso o giustificato da nessuno.

Ma quindi, cosa è successo davvero? Ecco quanto ha svelato Milly Carlucci:

Noi abbiamo il filmato di quello che è successo nella sala delle stelle e siamo andati a controllare. C’è stata una discussione durata esattamente un minuto e dieci secondi tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica. Una discussione, diciamo, con toni accesi nei limiti di una dialettica dove non sono neanche volate parolacce o cose di questo genere. Nei limiti di una dialettica civile. Detto questo, i toni erano toni da spogliatoio tra due uomini che si sono confrontati. Si è chiuso tranquillamente l’episodio e basta.

Quindi ha concluso:

Fa parte della vita degli spogliatoi. Vi risulta che negli spogliatoi del calcio, del basket, del volley o di qualsiasi altro sport non si discuta? A me risulta che succedono dei bei siparietti. Succede dappertutto. Ma devo dire che nell’essere vivace, era comunque nei limiti ancora della civiltà. Sono due bravi ragazzi, sul serio. Li amo tutti e due perché sono due grandi personaggi e soprattutto sono due belle persone. Quindi questo è quanto.