Due concorrenti di Ballando con le Stelle sarebbero giunti quasi alle mani nel backstage del programma condotto da Milly Carlucci. E’ successo durante la quarta puntata, quando si è letteralmente sfiorata la rissa, almeno secondo quanto reso noto dal blog DavideMaggio.it. I due protagonisti del battibecco infuocato sarebbero Teo Mammucari e Antonio Caprarica.

Qui non si fa riferimento al semplice scontro verbale che si è consumato nello studio di Ballando con le Stelle ma di una vera e propria rissa sfiorata nel dietro le quinte. Ecco cosa scrive in merito il noto blog televisivo:

Lo scontro si sarebbe consumato dopo l’esibizione di Teo Mammucari risentito con i giurati per aver preferito a lui Caprarica. A quel punto l’ex volto de Le Iene, rivolgendosi al giornalista aveva detto:

Già allora Caprarica non l’aveva presa benissimo:

Io sono un molosso ma gentiluomo (…) Tu sei un po’ cafone. E secondo me faresti bene a prendere qualche lezione di buone maniere (…) Mi hai scocciato.

Durante la diretta televisiva, l’intervento di Milly Carlucci aveva contribuito a placare gli animi. Ma cosa è poi successo nel dietro le quinte? Lo rivela DavideMaggio.it:

Rientrato in sala delle stelle, Mammuccari si è imbattuto in un inferocito Caprarica e i due hanno iniziato a dirsele di santa ragione. Gli insulti, però, a un certo punto sono stati tali da portarli ad un faccia a faccia troppo ravvicinato; i presenti si sono visti costretti a separarli fisicamente. Teo, piuttosto alterato, è stato persino portato via dalla sala delle stelle.