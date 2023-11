Lino Banfi lascia Ballando con le stelle: svelato il motivo e la sua “strategia”, il retroscena che non ti aspetti

Lino Banfi lascia Ballando con le stelle regalandoci il colpo di scena della terza puntata del talent show a ritmo di danza in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai.

“Voglio lasciare spazio a chi merita, non voglio essere avvantaggiato per la mia popolarità” ha affermato Lino Banfi, annunciando il suo addio al programma dopo poche puntate.

“Cosa posso ottenere io di più di quello che ho già ottenuto in queste tre puntate? Con molta onestà, che altra popolarità mi deve arrivare? Quindi io stasera lascio come Greta Garbo, alla grande” ha aggiunto il celebre attore.

Nelle prime puntate, Banfi ha conquistato il pubblico non solo per le esibizioni ma pure per la narrazione legata alla scomparsa della moglie, morta a 85 anni lo scorso febbraio.

Di quella scelta ora Lino Banfi ha parlato in un’intervista rilasciata tra le pagine del settimanale Chi, svelando qualche retroscena:

Era una cosa che avevo deciso già prima di iniziare e non l’avevo rivelata a nessuno, neanche ai miei parenti. Io decido sempre da solo. Ho solo aspettato il momento giusto per dirlo. Io non ho gli anni né la forza per andare fino in fondo. Mia moglie? Quando stava finendo i suoi giorni e non riconosceva più nessuno, ho passato brutti momenti. Se ho accettato di fare Ballando dopo 18 anni che me lo chiedevano, è stato anche per fare un piacere a lei.