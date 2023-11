Lino Banfi, attuale concorrente di Ballando con le stelle, si ritira dal talent show a ritmo di danza. Nonostante la scorsa puntata sia rimasto, intervistato da Chi Magazine ha svelato la sua strategia.

Era una cosa che avevo deciso già prima di iniziare e non l’avevo rivelata a nessuno, neanche ai miei parenti. Io decido sempre da solo, ecco perché ho la testa grossa, perché è piena di segreti!

Nel mio cervello mi sono detto: “Se riesco a resistere e non mi cacciano prima, io alla terza puntata al massimo ci posso arrivare, poi stop”.

Ho solo aspettato il momento giusto per dirlo. So come funziona il programma: dalla quarta puntata si comincia a parlare seriamente di ballo e io non ho gli anni né la forza per andare fino in fondo.

Nessuno, tra i concorrenti di una certa età, è mai arrivato in finale e io non sono diverso dagli altri. Meglio ritirarmi vittorioso, dopo aver fatto tre o quattro cose buone.

Se fossi andato avanti la giuria avrebbe iniziato a dire “ok, è un bravo attore, però deve dimostrare che sa pure ballare”.

E allora perché continuare? Per essere messo da parte? Ho sempre avuto tenerezza per i personaggi che dopo due o tre puntate si mettono seduti lì a bordo pista.

No, no, io l’ho detto prima: “Qualunque cosa succeda, mettiamo anche che mi faccia male, non mi mettete a fare il vecchietto che giudica dal “tavolino”. Nonno va bene, ma “vecchietto” mi fa venire i brividi.