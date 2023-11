Lorenzo Tano e Lucrezia Lando: c’è del tenero tra il concorrente di Ballando con le Stelle e la sua maestra? A quanto pare sì, e la conferma arriva da parte di due protagoniste dell’edizione. Stiamo parlando di Rossella Erra, voce del popolo a Ballando e di Simona Izzo, moglie di Ricky Tognazzi (concorrente in gara) e in qualche modo protagonista del siparietto che la vede coinvolta con Selvaggia Lucarelli (di cui abbiamo già espresso la nostra posizione in merito).

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando stanno insieme? Parlano due protagoniste di Ballando

Lorenzo Tano, incalzato da Selvaggia Lucarelli aveva già espresso il suo interesse per la maestra Lucrezia Lando con la quale sta condividendo l’esperienza a Ballando con le Stelle, spiegando:

Abbiamo un buon rapporto professionale, stiamo uscendo insieme anche fuori dallo studio, a pranzo e a cena, ma più che altro per stabilire un rapporto a livello umano che ci aiuti a conoscerci meglio per togliere l’imbarazzo nel ballo. Ci troviamo bene a tutti i livelli.

Ed a quanto pare è vero: i due escono spesso insieme a cena. La vera notizia però, è ciò che accade nel dopo cena, una volta usciti dal ristorante. Ed a svelarcelo ci ha pensato Rossella Erra che, in barba alla privacy, ospite del programma di Caterina Balivo, La Volta Buona, ha commentato:

Li ho visti di domenica sera al ristorante. Ho visto due persone che si baciavano, mi sono messa dietro un muretto e ho visto che si tenevano per mano […] Lui le dà dei bacini per far passare i lividi che ha per via del ballo!

A confermare i baci in strada è stata anche Simona Izzo che a quanto pare avrebbe anche lei sgamato la coppia fuori dal ristorante (curioso pensare le due donne appostate fuori dal locale), lasciandosi andare ad un commento:

Sì, tra di loro c’è già una storia d’amore!