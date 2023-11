Ad un giorno dalla nuova puntata di Ballando con le Stelle, Alberto Matano – che nel programma ha il compito di attribuire il tesoretto – a La Vita in Diretta ha rammentato come sia stata una settimana tutt’altro che semplice. A tenere banco è stata soprattutto l’indiscrezione sulla presunta rissa, poi smentita da Milly Carlucci che l’ha derubricata a semplice discussione dai toni accesi, intercorsa nel dietro le quinte tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica.

Cosa è successo davvero tra Mammucari e Caprarica? A quanto pare ci sarebbe un video che avrebbe ripreso la sfiorata rissa, ma come sottolineato dal padrone di casa del programma di Rai1, occorrerà capire se Milly Carlucci manderà o meno in onda il filmato nella puntata di domani di Ballando con le Stelle.

Caprarica aveva addirittura svelato a DavideMaggio.it di essere stato sul punto di volersi ritirare dal programma, ma poi ha cambiato idea tornando sui suoi passi e decidendo di restare per rispetto a Milly, alla trasmissione e agli stessi spettatori.

In collegamento con l’Auditorium, Milly Carlucci ha spiegato cosa accadrà domani rispetto alla vicenda:

Ad interromperla è stato Teo Mammucari, che ha ironizzato:

Milly, tornando seria, ha proseguito:

Mammucari ha quindi dato la sua versione sullo scontro con Caprarica:

Avete visto quello che ho detto in diretta? Ecco, quelle stesse cose là quando sono andato dietro le quinte diciamo che lui le ha prese in maniera meno elegante e si è arrabbiato, ma non è successo niente. Io ho detto delle cose bellissime. Ho detto che balla come un tronco bruciato, come un molosso senza una zampa. Sono cose meravigliose! Il rispetto? Se tu tocchi la persona… ma se tu parli dii come si balla, non c’è niente di male! Io posso toccare chiunque dicendo che balla bene. Altro discorso è se offendi.