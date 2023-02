Dopo il van gate di ieri sera, Guendalina Tavassi ha preso le difese di Edoardo, Micol, la Murgia e Donnamaria, “incastrati” da alcuni audio sospetti mentre credevano di non essere intercettati dai microfoni del Grande Fratello Vip.

Secondo il parere di Luca Onestini, questo sarebbe stato solo un modo per cercare di eliminare uno degli Spartani e di gettare benzina sul fuoco per separare il fortissimo gruppo nato nella Casa del GF Vip:

Tra coloro che si sono schierati dalla parte dei ragazzi del van c’è anche Guendalina, sorella minore di Tavassi:

E ti pareva che dopo che finalmente avevamo la clip sugli Incorvassi non c’era l’inculata? Scusate ma mi viene troppo da ridere, non si sente un c***o. La clip sulla coppia per poi punirli. Li facessero uscire così chiude il GF Vip… Dai.

Uno fa la battuta scherzando, magari ha usato una parola che non doveva dire, ma magari ha pensato che non ci fossero le telecamere e mi sembra che stanno facendo un processo veramente pesante.

Fare una clip dopo cinque mesi per poi punirli. Ok, avranno anche sbagliato, ma in tutti i Gf è capitato questo!

Avranno anche sbagliato, ma se le fanno sempre queste battute magari con altri termini. Però davvero mi sembra un interrogatorio di garanzia quello che stanno facendo! Ma è il GF Vip o Mare Fuori?