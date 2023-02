Oriana dopo la diretta del GF Vip, l'infelice consiglio di Antonella

Antonella Fiordelisi è il personaggio più divisivo di questa settima edizione del Grande Fratello Vip. L’influencer, al termine della puntata, ha nuovamente attaccato Oriana Marzoli, facendo una battuta infelice.

Antonella Fiordelisi e il consiglio “infelice” ad Oriana dopo la diretta

“Non ti considero nemmeno. Urla tesoro, urla quanto vuoi… sfogati! Forse è perché non vai l’amore, può essere… ma non è un problema mio. Ti consiglio di farlo con Giaele a questo punto”, ha affermato Antonella contro Oriana al termine della diretta del GF Vip.

Come ben sapete, durante il corso della diretta di ieri, sono state fatte delle insinuazioni proprio su Daniele e il presunto motivo, per il quale secondo Tavassi non si spingerebbe oltre con Oriana.

Antonella, come spesso accade, si è portata a casa la nuova gaffe commentata sui social.

Ecco il VIDEO.

Il talento della doc di riuscire a sgravare sempre pur negando di andare contro altre donne#gfvippic.twitter.com/AQjsBVLB7G — Paola. (@Iperborea_) February 24, 2023

L’unica cosa positiva di questa frase è che indirettamente shippa le Orgia — Paola. (@Iperborea_) February 24, 2023