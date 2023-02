Il bacio di Antonino e Ginevra è il miglior finale della 36a puntata del GF Vip: i Gintonic raccontati in un audio

La 36a puntata del GF Vip ha avuto il degno finale, dopo una lunga serata caratterizzata dal provvedimento a scapito di quattro Vipponi. Il bacio di Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini ha dato un senso ai tanti mesi di attesa della cantante, che ha sempre sostenuto dall’esterno l’ex di Belen Rodriguez, nonostante la sua vicinanza ad altre Vippone.

Bacio Antonino e Ginevra: la favola dei Gintonic

Come raccontare la favola dei Gintonic? Basta un solo audio, quello registrato dalla Regia 1, in diretta, mentre Antonino ritrova Ginevra nella Casa dove tutto è iniziato, appena prima di poter uscire finalmente insieme.

Una sostenitrice della coppia ha postato su Twitter un video nel quale è possibile sentire i loro cuori che vanno all’impazzata per tutta la durata del loro incontro e che vi riproponiamo a seguire:

Oddio ragazzi con il video registrato dalla Regia 1 si sentono i loro cuori che vanno a 1000 per tutto il tempo ALFONSO #gintonic pic.twitter.com/4UIH4EWexf — Gintonic era (@EraGintonic) February 24, 2023

Poi il bacio in studio, il degno coronamento di una puntata in cui l’eliminazione di Antonino è stata vissuta come una vera e propria vittoria da parte dello stesso Vippone.