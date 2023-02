Una puntata scoppiettante, quella del GF Vip andata in onda nella prima serata di ieri 23 febbraio, in cui l’eliminato è passato quasi in secondo piano rispetto al resto. Ad animare l’intera puntata è stato il provvedimento riservato prima a due, poi a quattro Vipponi, finiti in nomination. Ma scopriamo di seguito cosa è accaduto.

Grande Fratello Vip 7, 36a puntata: l’eliminato

La puntata di ieri del Grande Fratello Vip 7 ha visto un nuovo eliminato. Quattro nomi importanti sono finiti in nomination: Nikita, Antonella, Antonino e Murgia. Ad uscire dalla Casa nel corso di una lunga e complessa serata è stato Spinalbese.

Ecco quali sono state le percentuali: Micol con il 34%, Antonella con il 30%; Nikita con il 24% e Antonino con appena il 12%.

Fuori dalla spiatissima Casa del GF Vip però, Antonino ha potuto ritrovare la sua Ginevra, che lo ha atteso per tutti questi mesi.

Le nomination

Spazio ora alle nomination. Come spiegato da Signorini prima di esporre il suo provvedimento, ieri sera Tavassi e Micol sarebbero stati i due preferiti dalla Casa, quindi immuni. Tuttavia l’immunità è venuta meno e dopo i fatti accaduti il GF Vip ha deciso di mandarli d’ufficio al televoto. A loro si sono aggiunti anche Murgia e Donnamaria.

Non ci sono stati immuni e le nomination si sono svolte con l’ausilio dei famosi piramidali che hanno decretato chi avrebbe dovuto fare il nome pubblicamente e chi in confessionale. Ecco come si sono svolte:

Oriana ha votato Andrea

Antonella ha nominato Giaele

Alberto ha nominato Antonella

Daniele ha nominato Antonella

Giaele ha nominato Antonella

Andrea ha nominato Oriana

Nikita ha nominato Onestini

Davide ha nominato Oriana

Onestini ha nominato Nikita

Sarah ha nominato Giaele

Milena ha nominato Oriana

Tavassi ha nominato Antonella

Edoardo ha nominato Nikita

Micol ha nominato Antonella

Nicole ha nominato Nikita

Ed ecco i Vipponi finiti in nomination: Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Nicole Murgia, Oriana Marzoli e Nikita Pelizon.