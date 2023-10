Cosa fa oggi Valeria Rossi? La cantante che ci ha regalato la canzone tormentone “Tre parole” (“Sole cuore amore”) nel lontano 2001 è tornata sotto i riflettori dopo vent’anni: ecco che lavoro svolge.

Cosa fa oggi Valeria Rossi? Dopo “Tre parole” ecco il suo nuovo lavoro

Nonostante non abbia mai abbandonato la musica, la sua principale occupazione è presso il Comune di Monza, dove lavora nell’ufficio dell’anagrafe come ufficiale dello stato civile. Questa è una routine quotidiana ben distante dalle luci della ribalta, ma è altrettanto soddisfacente e gratificante.

La cantante si dedica anche al counseling a mediazione corporea.

Nel suo passato musicale, Valeria Rossi ha rilasciato singoli e album, ma nessuno di essi ha raggiunto la stessa fama del suo debutto discografico.

Nel 2018, ha partecipato allo show condotto da Amadeus intitolato “Ora o mai più” e ha lavorato come autrice al Festival di Sanremo, contribuendo con il brano “Dove non ci sono ore” cantato da Jessica Brando.

Tra le sue collaborazioni più celebri c’è quella con Andrea Bocelli, con cui ha scritto “For a New Sun”.

Nel presente, oltre al suo lavoro presso il Comune di Monza, Valeria Rossi si dedica allo studio.

Come ha rivelato in un’intervista a Repubblica, ha ripreso a studiare legge, ha superato un concorso e ora lavora come ufficiale dello stato civile, redigendo atti relativi ai cambiamenti nello stato delle persone.

Ogni giorno è coinvolta nella vita delle persone e ha voluto sperimentare un approccio più pratico e concreto. Attualmente, sta anche seguendo una formazione specifica nel campo del counseling a mediazione corporea.