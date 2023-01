Valentina e Corrado sono stati i protagonisti della terza storia di C’è Posta per Te, andata in onda nella prima serata di ieri. E’ la storia di un matrimonio interrotto a causa di un tradimento virtuale da parte della donna, che chiama la trasmissione per tentare un ricongiungimento con il marito e padre dei suoi due figli.

Valentina e Corrado, la loro storia a C’è posta per te

Valentina per un anno ha scritto ad un altro uomo, con il quale però non ha mai avuto alcun rapporto fisico. Dopo aver scoperto tutto, il marito Corrado ha deciso di andare via di casa ma di nascosto marito e moglie si vedono ancora e finiscono con l’avere rapporti intimi.

Durante il loro matrimonio, stando a quanto raccontato da Valentina, Corrado ha sempre dimostrato di essere all’antica. Ne viene fuori dalla sua descrizione un atteggiamento molto chiuso e maschilista, a dispetto di Valentina che ha voglia di essere indipendente, al punto da decidere di finire gli studi, prendere una laurea e trovare un lavoro. Il marito però la rimprovera di togliere spazio alla famiglia.

Sentendosi poco apprezzata dal marito, Valentina si avvicina ad un altro uomo ma nonostante tutto ora ha voglia di riconquistare il marito. A C’è posta per te è lei a prendere la parola:

Sono qui davanti a te, davanti a tutti, per farti capire quanto sono pentita per quello che ho fatto. In questi anni ho fatto delle rinunce, mi sono dedicata alla famiglia, lo sai quanto io volevo essere indipendente, realizzarmi, ad un certo punto ho capito che non era sbagliato realizzarsi. Quando ho finito gli studi che ho iniziato anni fa, non uscivo con le amiche per non togliere tempo a te e alla mia famiglia. Sono qui a dirti che mi dispiace. Non ti ho tradito fisicamente mai, non ho mai detto, mai pensato, mai scritto che volevo abbandonare te e la nostra famiglia. Adesso mi manca tutto di te, anche le nostre litigare, i nostri abbracci, la nostra intesa.

Negli ultimi due mesi la donna ha svelato che si sono visti, hanno discusso e si sono confrontati ma poi sono sempre finiti col fare l’amore.

Lui spiega di esserci rimasto molto male dopo aver scoperto tutto, nega di averla oppressa e nega persino di avere avuto di recente dei rapporti, sostenendo che ciò sarebbe accaduto solo poche volte. A quel punto Valentina lo smaschera:

Perché mi dici di vederci in campagna?

Alla fine però l’uomo decide di voler chiudere definitivamente la busta. Per adesso va bene così.

Valentina però ha chiosato:

Non esiste per adesso, se si chiude si chiude e basta.