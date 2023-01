C’è posta per te: cosa succede se il destinatario non apre la porta? Parla il postino Giovanni Vescovo

C’è posta per te, da quest’anno, ha un nuovo postino. Lui è Giovanni Vescovo, giovane 30enne, il quale si è raccontato tra le pagine del settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni, svelando anche una serie di retroscena inediti sul programma storico condotto nel sabato sera di Canale 5 da Maria De Filippi.

C’è posta per te ed i retroscena del nuovo postino Giovanni Vescovo

Giovanni Vescovo, nuovo postino di C’è posta per te, ha già conquistato tutti. Ma perché sarebbe stato scelto proprio lui? Ecco cosa ha detto al noto settimanale:

Non so di preciso perché mi hanno scelto, ma credo per i miei modi di fare: cerco di essere sempre gentile ed educato. Poi forse anche per la mia immagine pulita. Sono tenace, non perdo mai la pazienza e faccio squadra: non sgomito per prevalere sugli altri.

Sebbene si sia calato da poco tempo nei panni del postino, Giovanni ha ammesso di averne già viste di tutti i colori a C’è posta per te:

Ho vissuto tante esperienze anche se ancora mi si è visto poco. Tra incontri con persone timidissime e altre che hanno fatto resistenza, me ne sono già successe di tutti i colori.

Ma cosa succede se il destinatario della busta non apre la porta?

Mi armo di pazienza e aspetto. Poi citofono di nuovo e poi ancora, ma senza diventare troppo invadente. In fondo il mio compito è quello di consegnare un invito, non c’è alcun obbligo di raggiungere poi la trasmissione se la persona non se la sente.

E non nega di commuoversi sempre per le storie in studio:

In fondo ho un cuore tenero (ride). Ultimamente mi sono commosso così tanto che mi sono dovuto calmare e riprendere per qualche minuto: stavo uscendo in video con gli occhi gonfi di lacrime. Avevo il cuore a pezzi. Perché il programma racconta un po’ le storie di tutti noi, con i nostri problemi e le difficoltà che abbiamo.

Infine ha spiegato cosa ama di Maria De Filippi:

Tante cose, ma soprattutto la sua capacità unica e incredibile di sistemare quelli che io definisco “i vasi rotti” nei rapporti familiari e amorosi. Vederla parlare dal vivo lì in studio mi lascia spesso senza fiato.