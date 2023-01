Giovanni Vescovo, chi è il nuovo postino di C’è posta per te: fidanzata, Instagram e vita privata – FOTO

Giovanni Vescovo è il nuovo postino di C’è posta per te. Dopo averlo visto per la prima volta nel ruolo di corteggiatore di Sonia Lorenzini durante il suo trono di Uomini e Donne nel 2017, il biondino torna in pista sempre al fianco di Maria De Filippi.

Giovanni Vescovo, chi è il nuovo postino di C’è posta per te

30 anni, originario di Treviso ma vive e lavora a Roma come PR. Da gennaio 2023, dopo il ruolo di corteggiatore, torna alla corte di Queen Mary ed indossa i panni di postino di C’è posta per te.

Cosa sappiamo della sua vita privata? Giovanni Vescovo è felicemente fidanzato con una ragazza che si chiama Giordana Giuliattini (anche lei ha 30 anni ed è originaria di Arezzo).

Ecco alcune foto del nuovo postino di C’è posta: cosa ne pensate?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanni Vescovo (@giovannivescovo)

