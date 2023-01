“Una serpe”, Stefano tradito dalla moglie a C’è posta per te: pace grazie a Maria De Filippi?

Nella prima puntata della nuova stagione di C’è posta per te, ci sarà spazio per un tradimento. La nuova storia portata in studio da Maria De Filippi vedrà protagonista Stefano, marito a quanto pare tradito (e ferito) dalla moglie che ha scritto al programma.

Stefano tradito dalla moglie: la storia a C’è posta per te

La donna ha voglia di ricucire il rapporto con il marito Stefano ed ha scritto a C’è posta per te confidando soprattutto nella padrona di casa Maria De Filippi e nel suo innato potere di convincimento.

Stefano appare irremovibile tanto da definire la moglie “una serpe”. Alla domanda di Maria se per caso abbia mai mandato dei messaggi alla donna con l’emoji di un serpente, Stefano risponde affermativamente spiegandone il motivo: “Lei è una serpe”. L’uomo poi aggiunge: “Doveva capirlo prima di fare determinate azioni. Prima che la trovassi io sotto casa di questa persona e lei sopra”, lasciando intendere un presunto tradimento.

Maria ci gioca un po’ su cercando di indirizzare il destinatario della busta verso l’apertura della stessa. Riuscirà la conduttrice nell’intento di far giungere la coppia di coniugi all’attesa pace?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C’è Posta Per Te (@cepostaperteufficiale)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C’è Posta Per Te (@cepostaperteufficiale)