Lorella Cuccarini, attuale prof di canto di Amici, ha svelato come è nato il suo rapporto professionale e di amicizia con Maria De Filippi, raccontando in che modo è approdata nel celebre talent show. Lo ha fatto nel video del suo nuovo format con il quale ha inaugurato il 2023 dal titolo “M’intervisti tu”.

Protagonista è proprio Lorella Cuccarini, intervistata da uno dei suoi più cari amici, Matteo Mancini. Dopo aver finora intervistato diversi personaggi, Lorella ha deciso di rispondere lei alle varie curiosità, svelando ciò che pensa di alcune colleghe celebri. La prima non poteva che essere Maria De Filippi, alla quale la Cuccarini nazionale deve molto:

Sono stata io ad andare da Maria, perché era un momento complesso, un momento in cui avevo lasciato un’esperienza che mi aveva lacerato, perché è stata molto difficile. Avevo voglia di parlare con qualcuno, con una persona con cui malgrado non conoscessi sentivo che avrebbe potuto ascoltare, ci sono andata solo per fare una chiacchierata in realtà. E poi parlando del più e del meno a distanza di tempo mi ha richiamato e mi ha detto ‘ma tu Amici lo faresti?’. Io le ho detto certo che sì, ed è così che è nata la nostra collaborazione.