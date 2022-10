Urla fuori dal GF Vip, Gegia e Carolina sotto accusa: “Fate schifo!”

Ancora urla fuori dalla Casa del GF Vip, questa volta contro Gegia e Carolina Marconi. Le due donne sono state prese di mira da La Regina di Roma, per via delle ultime esternazioni (soprattutto da parte dell’attrice) nei confronti di Marco Bellavia, il concorrente che ha deciso di abbandonare il reality dopo gli episodi di bullismo.

Proprio Gegia è stata tra i Vipponi più bersagliati dalle critiche. In tanti si aspettavano dei provvedimenti contro l’attrice pugliese, per gli atteggiamenti avuti nei confronti del mental coach, ma alla fine Signorini ed il GF Vip hanno deciso di “graziarla”.

Nei giorni scorsi però la concorrente è tornata a parlare di Bellavia sostenendo addirittura che l’ex inquilino avesse voluto “fare cose nel letto”. Proprio questo avrebbe spinto la Regina di Roma ad urlare fuori dalla spiatissima Casa:

‘A Gegia, hanno fatto passare per bullismo ma pure per maniaco a Marco, ma chi ci viene a letto con te?! Carolina, sei lo schifo dell’Italia. Potete pure uscire che il GF Vip non lo vede più nessuno. Potete andarvene a casa, non lo vede nessuno il GF, è un degrado! Fate tutti schifo, siete entrati con un copione!