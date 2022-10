Sono passate poche ore dalla puntata del GF Vip nel corso della quale Gegia si è scusata in diretta tv per le parole rivolte a Marco Bellavia. L’attrice è davvero pentita? Ma soprattutto, ha compreso la portata dei suoi errori? Non possiamo certamente essere noi a dirlo, eppure nella mattinata di oggi si è resa nuovamente protagonista di un’altra clamorosa uscita che sta già facendo molto discutere.

Gegia, la nuova uscita contro Marco Bellavia

Signorini, forse, da Gegia si sarebbe aspettato un atteggiamento differente rispetto alla vicenda che ha visto protagonista Marco Bellavia: “hai addirittura incoraggiato ad applaudire Giovanni, hai riflettuto sull’inadeguatezza di quello che hai detto?”, le ha domandato ieri.

La Vippona ha quindi avanzato una giustificazione un po’ maldestra:

Sì, mi sono accorta di quello che ho detto e ho capito che in realtà ero io che stavo male. Me la sono presa con lui che era più debole ero confusa, avevo caldo, non sapevo, faccio mea culpa.

L’argomento si sarebbe potuto chiudere (tristemente) lì, se non fosse che questa mattina, mentre aiutava Charlie Gnocchi ad apparecchiare ne ha detta un’altra delle sue:

Con questo fatto di Marco, tutti dicono ‘Madò, che merd* che è Gegia!’.

Gnocchi ha cercato di rassicurarla:

Ma no! Adesso quando arriva Marco, quando tornerà, gli dici che invece gli volevi bene e che lo avevi nel letto con te.

Ed è qui che Gegia sconvolge:

Ma voleva fare cose nel letto e perciò gli ho detto ‘Tu non stai bene! Ma chè sei matto? Tu non stai bene!’ e da lì è partito tutto. L’ho detto scherzando ma comunque non lo avrei fatto lo stesso.

Inevitabilmente il popolo social ha già ripreso a rumoreggiare contro l’attrice pugliese.