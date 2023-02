Urla fuori dal GF Vip su Murgia e Daniele: la reazione di Oriana – VIDEO

Nuove urla fuori dalla spiata Casa del GF Vip, questa volta indirizzate a Nicole Murgia. A quanto pare a non tutti sarebbe andato giù l’atteggiamento della Vippona nei confronti di Daniele Dal Moro, tanto da sentire il bisogno di farglielo sapere.

Urla fuori dal GF Vip su Murgia e Daniele

Prima che il GF Vip potesse mettere in atto la consueta censura attraverso la musica ad alto volume, qualcuno fuori dalla Casa del GF Vip ha urlato: “Murgia non fare la gatta morta con Daniele, hai rotto le palle”. Il tutto mentre la diretta interessata si trovava proprio accanto ad Oriana.

Quest’ultima, che già non starebbe passando un bel momento dopo la recente vicinanza di Daniele alla sua ex Martina, è rimasta letteralmente di stucco, come emerge dal video diffuso sui social.

Hanno urlato: “ Murgia non fare la gatta morta con Daniele hai rotto le palle” La faccia di Oriana 🍿#GFvip #oriele pic.twitter.com/U3qF2UJPmp — _benemanonbenissimo_ (@adorosempre) February 26, 2023

Successivamente, la venezuelana si è sfogata con Luca Onestini che ha consigliato all’amica di non fare alcuna sceneggiata:

A volte vedo che anche quando c’è da fare due chiacchiere, si forma come un comizio dove ognuno deve dire la sua.

Riferendosi poi alla questione legata alla Murgia, Onestini ha aggiunto:

Per me la cosa più giusta è non mettersi in mezzo. Io c’ho parlato un secondo ma gli unici che si devono parlare siete voi, il resto è tutto in più.

Oriana ha detto la sua sulla Murgia, commentando: