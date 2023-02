Torna il sereno tra Daniele Dal Moro e Martina Nasoni, ed Oriana Marzoli perde le staffe. Nella Casa del GF Vip il sereno stenta a tornare. Questa volta, è la venezuelana a scatenare la sua ira nei confronti di Daniele, per il solo fatto di essersi riavvicinato a Martina.

Oriana sbotta contro Daniele

Tutto è iniziato con Daniele che ha deciso di rispondere ai giochi della sua ex lanciandole una secchiata di acqua addosso e facendo divertire tutti i presenti in cucina. L’unica a non essersi divertita è stata però proprio Oriana che ha sbottato in giardino:

Ora che ha discusso con me si avvicina a lei? Queste godono quando sto male per lui.

Nonostante i tentativi di Giaele, Milena e la Murgia di calmare l’ira funesta di Oriana, quest’ultima è decisa a chiudere con Dal Moro:

Daniele non mi deve parlare più! Non esiste, per me ciao! Non me ne frega!

Secondo le sue compagne di avventura, tuttavia, non si tratterebbe di un vero e proprio riavvicinamento, quanto piuttosto di un episodio isolato, quasi una sorta di vendetta del giovane nei confronti di Martina. Oriana ad ogni modo non sembra volersi calmare e ad aver alimentato la sua ira sarebbero anche le confidenze che Daniele avrebbe rivolto ad Antonella sul suo rapporto con Martina:

Adesso che non ci parliamo più ricomincia un’altra volta?! Ma guarda che me lo sentivo! Queste godono sul fatto che io stia male con lui, in più hanno fatto pace? False! Antonella è la prima falsa. Lei l’unica cosa che vuole è mandarmi fuori di testa!

Giaele, nel tentativo di calmare l’amica ha avanzato una ipotesi: