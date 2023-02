Finalmente al Grande Fratello Vip si è aperta una vera questione bollente: il van gate! Tavassi ha messo in discussione la sessualità di Daniele Dal Moro e lui, dopo la diretta, si è confidato con Antonella Fiordelisi svelando aspetti inediti della sua passata relazione con Martina Nasoni.

Daniele svela retroscena inediti su Martina, gli autori lo fermano

“E’ saltato Temptation Island perché ci hanno chiamato ed io ho detto che Martina non era la mia ragazza e non avrei fatto queste cose in coppia”, ha precisato Daniele Dal Moro chiacchierando con Antonella Fiordelisi.

Proprio per questo motivo, un autore del programma lo ha rimproverato invitandolo a non parlare delle altre trasmissioni: “Eh lo so ma mi tirano in mezzo ‘ste merd*te!”, è stata la risposta di Dal Moro.

Daniele poi ha aggiunto:

Il mio rapporto con Oriana è extra da tutto il discorso di Martina, ma proprio extra, non c’entra veramente nulla Martina in tutto questo anche perché se io volessi stare con lei ci sarei stato anche fuori. Tu conoscendo un po’ Oriana, per come è fatta: secondo te se mi vede con Martina cosa fa? Impazzisce? No, mi lascia andare con lei! Martina mi ha messo in una posizione difficile; si lei viene qui dentro, però sono io quello che ha la cosa con Oriana e che deve stare attento a come bilanciare la cosa, quello che ha da rimetterci sono io non lei. Però per me non c’era alcun problema e per me le due cose potevano coesistere.