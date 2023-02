La puntata di ieri del GF Vip si è rivelata particolarmente intensa, soprattutto per Daniele Dal Moro, diviso tra la sua ex Martina Nasoni e la venezuelana Oriana Marzoli. La prima ha lamentato negli ultimi giorni di essersi sentita usata e di essere “servita” a Daniele solo per capire di essere realmente interessato ad Oriana, finendo così tra le braccia di quest’ultima.

Nel corso della puntata Daniele è stato rimproverato proprio per il trattamento riservato a Martina, ma nonostante il repentino cambio di umore ha poi ammesso di stare bene. Peccato però che poche ore dopo si è reso protagonista di un durissimo sfogo in confessionale.

Oltre a minacciare di abbandonare il GF Vip, non sono mancate le urla udibili ben oltre il confessionale. Ad aspettarlo nel cortiletto c’era Oriana, che ovviamente ha sentito tutto (o quasi):

Di beccarmi la mer*a addosso… e poi che le persone dicono che parlo male e che la tratto a pesci in faccia. Ma vaffanc*lo! Allora la televisione che la facessero con qualcun altro che io non sono certo qui per vendere la mia anima. Sono qua a fare un percorso che speravo fosse decente. Allora visto che sono a 140 giorni me ne vado via che sto bene, non che sto male. Perché dopo in ambulanza a casa ci vado io e non voi. Basta!

Veramente basta. Tanto purtroppo… ecco perchè io in questo mondo qui non ci volevo più metter piede. Perché qua le persone sincere e pulite muoiono e basta, muoiono! Perché qua ci sono i falsi pronti a vendere l’anima. Perché di quelli come me non importa un cazz* a nessuno!