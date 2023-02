Il Grande Fratello Vip 7 è tornato con la sua 33a puntata nella prima serata di ieri, 13 febbraio 2023, alla vigilia della notte di San Valentino. Proprio in apertura però, non sono mancate le brutte notizie per i fan dei Prelemi, dal momento che Giulia Salemi ha confermato la crisi con Pierpaolo Pretelli. Ma cosa è accaduto nel corso della puntata? Scopriamo tutto su eliminato, percentuali e nomination.

Grande Fratello Vip 7, 33a puntata: l’eliminato

Il primo appuntamento settimanale all’insegna del Grande Fratello Vip 7 è stato eliminatorio. I Vipponi in nomination (ben 8!) sono stati sottoposti al giudizio del pubblico che ha decretato chi mandare a Casa definitivamente.

Antonino Spinalbese, Attilio Romita, Daniele Dal Moro, Davide Donadei, Edoardo Donnamaria, Nicole Murgia, Nikita Pelizon e Oriana Marzoli: sono stati loro i protagonisti di una affollata nomination che ha visto l’eliminazione dell’ex mezzobusto del Tg1.

Ecco quali sono state le percentuali: il preferito del pubblico è stato Alberto che ha ottenuto il 26% dei voti, seguito da Nikita al 22%; Oriana si è fermata al 20%. A seguire troviamo Nicole Murgia con l’8% di preferenze, Daniele con il 7%, Antonino a Davide con il 6% e quindi Attilio con il 5%.

Le nomination

Passiamo ora alle nomination dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 7. Micol, Davide e Tavassi sono stati i preferiti scelti dalla Casa, quindi gli immuni. Sonia Bruganelli ha scelto questa volta Daniele, mentre Orietta Berti ha fatto il nome di Giaele. Ecco come si sono svolte le nomination palesi:

Luca ha nominato Nikita

Nikita ha nominato Oriana

Sarah ha nominato Andrea

Andrea ha nominato Oriana

Alberto ha nominato Nikita

Antonella ha nominato Oriana

Milena ha nominato Antonino

Nicole ha nominato Nikita

Edoardo ha nominato Antonino

Antonino ha nominato Edoardo

Oriana ha nominato Antonino

Ed ecco le nomination che si sono svolte in confessionale:

Edoardo ha nominato Antonella

Daniele ha nominato Antonella

Micol ha nominato Antonella

Davide ha nominato Oriana

Giaele ha nominato Antonella

A finire al televoto sono stati: Antonella, Antonino, Nikita ed Oriana. Chi si salverà nell’appuntamento di giovedì manderà al televoto uno degli altri in vista della puntata di lunedì prossimo che tornerà ad essere eliminatoria.