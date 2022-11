Ipotesi Covid al GF Vip: “Tutti positivi?”, scatta la censura

Patrizia Rossetti è “sparita” dal Grande Fratello Vip dopo un malore (gli amic* di Twitter hanno svelato che la regina delle televendite, proprio in queste ore, avesse la febbre). Successivamente i concorrenti della Casa hanno dovuto fare il tampone per sventare l’ipotesi Covid.

Pomeriggio molto frenetico al GF Vip. Dopo “l’uscita di scena” di Patrizia Rossetti, sono spariti dai “radar” delle telecamere anche Attilio Romita, Daniele Dal Moro, Luca Onestini e Charlie Gnocchi.

A quanto pare l’ipotesi Covid è dietro l’angolo, così come conferma questo video dovessi domandano “tutti positivi?”, con conseguente censura l’attimo dopo.

Vi terremo aggiornati!

Patrizia Rossetti ha il Covid? Sparisce anche Attilio: tamponi per i concorrenti del GF Vip, ecco come stanno le cose in Casa – VIDEO https://t.co/s8Ebw6GeVC#gfvip

— BlogTivvu.com (@blogtivvu) November 12, 2022