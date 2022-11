Patrizia Rossetti ha il Covid? Sparisce anche Attilio: tamponi per i concorrenti del GF Vip, ecco come stanno le cose in Casa – VIDEO

Patrizia Rossetti, da ore, non è dentro la Casa del GF Vip: che fine ha fatto? La concorrente è una delle preferite degli amici dei social e, proprio per questo motivo, si sono accorti immediatamente della sua assenza fino a “costringere” la produzione ad intervenire precisando come stanno le cose. In rete, nel frattempo, si è diffusa a macchia d’olio l’ipotesi Covid.

Patrizia Rossetti ha il Covid? Sparita dal GF Vip: cosa sta succedendo

A quanto pare Patrizia Rossetti non sta bene e si è influenzata. La produzione del Grande Fratello Vip è intervenuta con un breve comunicato:

Per ragioni di salute, Patrizia Rossetti ha momentaneamente lasciato la Casa di Grande Fratello Vip. Rientrerà nella Casa appena possibile.

Potrebbe avere il Covid? Questa l’ipotesi che ha incominciato a girare sui social specie dopo il via vai dei vipponi in Confessionale.

Proprio in questi minuti sarebbero “spariti” anche Attilio Romita e Charlie Gnocchi e il GF avrebbe impedito a tutti di andare nel cortiletto.

Antonino Spinalbese, inoltre, ha fatto sapere di essere in attesa di fare il tampone.

È sparito pure Attilio………….. — Paola. (@Iperborea_) November 12, 2022

quindi mi pare di capire che c’è un focolaio di covid dentro la casa #gfvip pic.twitter.com/0XBfNQjIFo — ᴅɪᴀʟᴇᴄᴛɪᴄ (@dialettica_) November 12, 2022

questa cosa del possibile covid con concorrenti che spariscono inghiottiti dal confessionale solo in quest’edizione surreale poteva verificarsi #GFVIP — this is auro| baci stellari (@darveyfeels_) November 12, 2022