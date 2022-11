Patrizia Rossetti, da ore, non è dentro la Casa del Grande Fratello Vip: che fine ha fatto? La concorrente è una delle preferite degli amici dei social e, proprio per questo motivo, si sono accorti immediatamente della sua assenza.

Che fine ha fatto Patrizia Rossetti? Sparita dal GF Vip: il motivo

A quanto pare Patrizia Rossetti non sta bene e si è influenzata. Per questo motivo la conduttrice sta ricevendo le giuste cure dalla produzione del GF Vip.

Probabilmente starà riposando in una stanza non ripresa dalle telecamere del programma. Patty era assente durante la cena ed anche stamattina le telecamere non la stanno riprendendo in Casa.

La produzione del Grande Fratello Vip è intervenuta con un breve comunicato:

Per ragioni di salute, Patrizia Rossetti ha momentaneamente lasciato la Casa di Grande Fratello Vip. Rientrerà nella Casa appena possibile.

Oggi non si è vista causa febbre e si sente la sua mancanza in casa! E allora che si fa? Si salva la Patty Lipstick! #gfvip pic.twitter.com/viRkpYTfEs — Ale 🏳️‍🌈 Lipstick (@Lellaland7) November 11, 2022

Scusate, ma la Patty Lipstick che fine ha fatto?#Donnalisi — ~ Marty ~ (@_greenandblu_) November 11, 2022