Patrizia Rossetti ha offeso Alberto De Pisis? Stanotte tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip c’è stato uno scontro che ha acceso gli animi della Casa.

Patrizia offende Alberto? Ecco cosa sarebbe successo al GF Vip

Patrizia, dopo lo scontro, parlando con Wilma Goich (che non veniva ripresa) ha tirato in ballo Alberto De Pisis: “Si deve dare una regolatina, eh”, ha commentato la Rossetti.

La voce fuori campo (presumibilmente quella di Wilma) avrebbe detto: “E’ un pochettino isterica”, in riferimento ad Alberto ma chiamandolo al femminile.

Per alcuni utenti del web la cantante avrebbe detto: “checch*na isterica”. “Lo ha detto eccome, ha pure abbassato la voce forse pensando di non sentirsi visto che aveva tolto il microfono”, si legge su Twitter.

Altri hanno difeso Patrizia: “Sentitelo bene in cuffia. Sono due le voci. Non è la Rossetti a usare quell’espressione. Direi la Goich, ma non si vede, per cui non ci giurerei. La Rossetti aggiunge solo: ‘Eh molto …. molto!””.

Personalmente sento “un pochetto isterica” detto da Wilma con Patrizia che replica: “Eh, molto, molto!”.

Tuttavia, chiamare un uomo al femminile non è certamente il massimo della vita.