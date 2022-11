Giaele De Donà, accusata dal resto dei vipponi di parlare poco della sua vita privata, in realtà ha raccontato molti aspetti da quando è dentro il Grande Fratello Vip, compresa la morte della sua amica del cuore.

Questa estate io ho perso una delle mie migliori amiche perché ha avuto un malore in acqua ed è venuta a mancare in un modo veramente tragico. – ha svelato Giaele parlando con Marco Bellavia – Io per tanto tempo ho continuato a pensare: ‘Perché è successo? Perché è andata via così giovane?’.

Poi mi sono fermata ed ho detto: ‘ogni cosa succede per un motivo’. Ho cercato di vederla in un altro modo, pensando alle piccole cose che mi ha insegnato da quando la conosco.

Mi ha insegnato talmente tante cose che non è andata via invano, senza un motivo, qualcuno si ricorderà di lei. Il suo scopo qui lo aveva raggiunto, ho iniziato a vederla così… così sto incominciando a pensarla un po’ dopo tutto quello che mi è successo.