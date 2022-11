Il padre di Giaele del GF Vip, chi è? “Lo amo più di me stessa!”

Giaele De Donà ha un rapporto molto speciale con suo padre. La concorrente del Grande Fratello Vip è molto legata al papà e, proprio di recente, lo ha raccontato anche in Casa parlando con Wilma Goich.

Non hai idea di cosa darei per parlare con mio padre in questo momento per cinque minuti. Non ho mai avuto un periodo tanto lungo senza sentirlo in tutta la mia vita, mai, mai. Io e mio padre siamo legatissimi. Non saprei come descriverti mio padre, lui viene prima di mio marito, mia mamma, non so nemmeno come descrivertelo.