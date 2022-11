Dopo il divorzio dei suoi genitori, Giaele De Donà si è voluta allontanare da tutta la sua famiglia: “Non sono finita in bei giri, ma ho avuto un periodo molto particolare…”, questo il suo sfogo al Grande Fratello Vip, parlando anche della malattia di sua madre.

La malattia della madre di Giaele De Donà del GF Vip

Io per un anno, quando i miei hanno divorziato, stavo così male che non andavo nemmeno a vederla. Stavo così male che mi sono voluta distaccare da lei. Sono tornata in Italia per mia mamma perché non riuscivo a stare dall’altra parte del mondo lontana da mia madre. Comunque io non so quanto ci sarà ancora e stare dall’altra parte del mondo e non poterla vedere mi terrorizzava. Continuavo a pensare ‘cavoli sono gli unici momenti che ho, gli ultimi anni, me li devo godere con lei’.

Queste le parole di Giaele in merito alla sua mamma costretta sulla sedia a rotelle per via di una grave malattia.

E per quanto riguarda il matrimonio, ha aggiunto:

Ho organizzato il primo matrimonio per 10 giorni per far vivere a mia mamma quasi sicuramente l’ultimo suo momento di felicità insieme a tutta la sua famiglia.

La madre di Giaele, appena ha saputo del Grande Fratello Vip si é messa a piangere dalla gioia perché era un suo sogno vederla dentro la Casa.

Giaele ha raccontato della mamma anche durante “Ti spedisco in convento”:

Non ci sentiamo e ci vediamo due volte l’anno. Quando avevo tre anni mia mamma è rimasta disabile. Per un po’ di anni si stava sistemando fino a quando i miei non hanno divorziato. A me è mancata tanto la figura materna e se avessi avuto una mamma al mio fianco sarei stata diversa. Lei ha iniziato ad essere egoista perché non ha accettato di essere sulla sedia a rotelle così giovane, a 23 anni. E’ inutile pensare al passato… lei è così perché ha sofferto molto ma una mamma ci deve essere. Vorrei avere un figlio per dargli l’amore che mia mamma non mi ha dato, sarebbe una rivincita e mi sentirei molto meglio.

