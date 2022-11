Giaele De Donà è stata spesso accusata di non parlare della sua vita, ed invece non è affatto così. Ed infatti, parlando con Luca Onestini al GF Vip, ha raccontato del suo rapporto (ritrovato) con il fratello.

I miei hanno divorziato e mio padre si è messo con un’altra donna ed ha avuto mio fratello. Io sono andata via di casa e l’ho lasciato in mezzo al caos e questa cosa lui non me l’ha perdonata e per anni non mi considerava più sua sorella. Quando sono uscita di casa era piccolissimo, aveva nove anni. Abbiamo iniziato a rilegare due anni fa con il Covid quando è rimasto bloccato a Londra perché studiava lì… l’Italia era chiusa e non sapeva dove andare e gli ho detto di venire con me a Los Angeles.

Siamo stati insieme per 4 mesi e ci siamo scoperti perché non ci conoscevamo. Ci siamo proprio… dalle basi e abbiamo ricostruito il rapporto e adesso è fortissimo. E’ stato bellissimo perché abbiamo legato moltissimo io e mio fratello.