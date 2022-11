Nikita Pelizon ne è sicura: da quando Luca Onestini è entrato al Grande Fratello Vip le attenzioni di Giaele per Antonino si sarebbero totalmente modificate.

Nikita infastidita da Giaele si “dichiara” a Luca Onestini

Una persona che prima dà tutte le sue attenzioni ad un singolo individuo della casa poi entri tu e inizia a non considerare tutte le altre persone ed inizia a considerare te… hai capito di chi parlo? Io dico, ma sono cose tutte talmente stupide… che mi dico: ‘posso perdere la mia leggerezza per questa cosa? Non ha senso’. Non ha senso neanche che sto lì che…

Nikita è palesemente interessata a Luca Onestini.

L’ex tronista, per tutta risposta ha svelato di non aver percepito questa cosa:

Mah… ma sei sicura che sia così, dai. Non è così… non c’è nessuna attenzione. Poi ciascuno fa il suo, quello che fanno gli altri non è che lo possiamo controllare.

“La vedo da 50 giorni, ogni giorno, 24 ore su 24”, ha aggiunto la modella.

Nikita si è chiesta anche se la clip dove mostrava il suo interesse gli abbia dato fastidio oppure no:

Non so se io ti do fastidio… se hai preso male quella cosa che hai visto in puntata…

“Se mi chiedi se mi fa piacere certo che mi fa piacere”, ha affermato Onestini e Nikita ha risposto: “Idem”.